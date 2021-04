Milanello, si lavora a parte: Pioli fa i conti con i tempi di recupero di alcuni giocatori di peso, molto probabilmente assenti a Parma

Milanello, si lavora a parte: Pioli fa i conti con i tempi di recupero di alcuni giocatori di peso, molto probabilmente assenti a Parma. Gazzetta dello sport di questa mattina identifica in Brahim Diaz e Romagnoli, come i due elementi di peso più significativi tra gli infortunati sulla via del recupero.

BRAHIM DIAZ- Il quotidiano spiega che lo spagnolo dovrà smaltire un problema al piede che lo aveva fermato con la nazionale Under 21 e gli ha fatto saltare la ripresa di campionato. Su di lui c’è comunque ottimismo per quanto riguarda Parma.

ROMAGNOLI- Più indietro Romagnoli rispetto a Diaz, il centrale è tornato a lavorare sul campo, seppure individualmente. Ad ogni modo contro il Parma si va verso la conferma di Kjaer e Tomori.