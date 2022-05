Allenamento Milan: Tomori e Ibrahimovic in gruppo

Il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello per l’allenamento odierno. Tomori e Ibrahimovic hanno svolto la seduta in gruppo

Come riportato da Peppe Di Stefano, inviato Sky Sport a Milanello, allarme rientrato per Tomori dunque che ieri aveva svolto un allenamento personalizzato, nessun problema per lo svedese invece che ha svolto tutta la sessione in gruppo