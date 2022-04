Milan, apertura al colpo in attacco: «Se ne andrà? Lo accetteremo». Via libera per l’obiettivo

Nelson Verissimo parla di Darwin Nunez, attaccante uruguaiano accostato anche al Milan. Le parole del tecnico del Benfica in conferenza stampa.

LE PAROLE – «È la legge del mercato. Ovviamente tutti vorremmo tenere giocatori come lui, ma i club hanno bisogno di soldi per gestire il quotidiano, se dovrà andarsene lo accetteremo, in Portogallo ormai va così da tempo. Dobbiamo pensare a come prendere e valorizzare altri profili come lui, poi ci sono mercati più forti e quindi alcuni giocatori non possiamo trattenerli».