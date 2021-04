Milan, Vlahovic o Scamacca: in ogni caso serve il quarto posto per potersi permettere un acquisto di questa portata, considerando il tutto

Milan, Vlahovic o Scamacca: in ogni caso serve il quarto posto per potersi permettere un acquisto di questa portata, considerando il tutto. Il tutto sta a significare le altre spese relative ai vari riscatti, più o meno fattibili. E se per Vlahovic, Commisso sarebbe pronto a mettere nero su bianco per il rinnovo, Scamacca domani sarà a San Siro, cercando di fare un’ottima figura di fronte a Maldini.

LE VALUTAZIONI- La valutazione di Scamacca si aggira intorno ai 30 milioni di euro ma l’operazione Vlahovic sarebbe ancora più costosa. Il centravanti serbo non vorrebbe rinnovare con la Fiorentina, previo convincimento del suo presidente, detentore del cartellino. Come riporta La Gazzetta dello Sport, si parte di una richiesta di 40 milioni di euro, giustificati dai tanti goal segnati dal giocatore viola in questa stagione.