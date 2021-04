Fiorentina, fra i motivi della visita in città del presidente Rocco Commisso c’è quello di blindare Dusan Vlahovic

Fiorentina, secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, fra i motivi della visita in città del presidente Rocco Commisso c’è quello di blindare Dusan Vlahovic. La dirigenza viola sta spingendo per fargli firmare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 con un importante adeguamento salariale e l’inserimento di un clausola. Se arrivasse la firma, il serbo sarebbe il primo ‘vero’ acquisto della nuovo Fiorentina, quella che con tutta probabilità vedrà Gennaro Gattuso seduto in panchina.

MILAN- Un’operazione che in un certo senso riguarda ed interessa anche il Milan che da tempo sarebbe interessato al giocatore, nonostante il coto elevato del cartellino intorno ai 40 milioni di euro.