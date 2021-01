Milan vicino a Tomori, Lampard conferma: «Potrebbe andare in prestito»

Il Milan è vicinissimo all’acquisto di Fikayo Tomori. Lo stesso Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha confermato la prossima cessione

L’acquisto di Fikayo Tomori per il Milan è diventata solo una questione di tempo. Il difensore centrale inglese sarà un giocatore rossonero entro fine settimana, arriverà in prestito con diritto di riscatto.

Lo stesso Lampard, allenatore del Chelsea, ha confermato l’uscita del classe ’97: «Tomori è un giocatore che si sta formando. Non posso far giocare tutti i nostri difensori centrali, quest’anno ne abbiamo 5. Vuole giocare regolarmente ed è per questo che potrebbe andare in prestito».