Milan-Vicenza, i precedenti tra le due compagini

Oggi alle 17 andrà in scena Milan-Vicenza, terza amichevole di questa pre-season per i rossoneri di Stefano Pioli

Milan e Vicenza si sono affrontati 66 volte in gare ufficiali nel corso della loro storia (62 volte in Serie A e in 4 occasioni in Coppa Italia). Il bilancio vede avanti i rossoneri con 31 vittorie, sono invece 21 i pareggi e 14 i successi dei veneti.

L’ultima gara ufficiale, datata 11 febbraio 2001 ha visto il Vicenza vincere per 2 reti a zero con gol di Ousmane Dabo e Luca Toni. L’ultima vittoria del Milan, all’andata della stessa stagione, ha il medesimo risultato ma con i gol di Bierhoff e Shevchenko.