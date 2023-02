Milan, verso il Monza: Florenzi c’è. Le ultime su Tomori e Bennacer

Alessandro Florenzi potrebbe tornare a disposizione del Milan nel match di sabato contro il Monza. Le ultime

Il Milan comincia a recuperare qualche pezzo importante. Come riportato da Tuttosport, Alessandro Florenzi ha svolto tutta la sessione d’allenamento di ieri in gruppo ed è considerato a disposizione per il match di sabato contro il Monza.

Fikayo Tomori e Ismael Bennacer hanno svolto del lavoro personalizzato, tra oggi e domani attese novità importanti circa i loro tempi di recupero. Mike Maignan intanto continua ad aumentare i carichi di lavoro, la settimana prossima potrebbe essere quella buona per il suo ritorno.