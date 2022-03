Milan Verona Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match valido per la 25esima giornata di campionato

Il Milan Primavera ospita l’Hellas Verona nella 25esima giornata di campionato. Rossoneri che vogliono riscattare l’ultima sconfitta contro la Fiorentina e proseguire il trend positivo al Vismara, che ha visto 3 vittorie nelle ultime 4 partite.

Milan Verona Primavera 2-0 LIVE: cronaca e moviola

1‘ – Si parte al Vismara, primo possesso per gli ospiti.

3′ GOOOL MILAN! – La sbloccano subito i rossoneri. Nasti in versione assist-man sulla trequarti, imbucata per Capone che si trova davanti a Kivila e non sbaglia.

10‘ – Un buon Milan in questo avvio, la squadra di Giunti sta legittimando il vantaggio con una costante pressione nella metà campo veronese.

12‘ – Pericoloso il Verona con Yeboah, il tiro da fuori dell’attaccante termina a lato.

19‘ – Tentativo da fuori di Foglio su sponda di Nasti, tiro centrale facile per Kivila.

24‘ – Momento di pressione degli ospiti. Buona azione manovrata che porta Bragantini al tiro da dentro l’area. Sinistro svirgolato del numero 30.

30‘ – Erroraccio di Bozzolan che dà il via alla ripartenza del Verona con Yeboah. L’attaccante si allarga in area e calcia, attento Desplanches sul suo palo.

35‘ – Clamorosa occasione per il Verona. Imbucata per Kemppainen che davanti alla porta invece di calciare serve Yeboah a porta vuota, grandissimo intervento di Bosisio che in scivolata evita che il pallone vada all’attaccante che avrebbe dovuto solo appoggiare in porta.

40‘ – Azione personale di Capone che con il suo classico movimento a rientrare cerca il tiro a giro, blocca Kivila.

41′ NASTI! – Primo squillo del bomber rossonero che si libera con uno stop a seguire del difensore e calcia potente ma trova un bell’intervento di Kivila.

FINE PRIMO TEMPO – Si val riposo sull’1-0 per il Milan.

46‘ – Comincia il secondo tempo. Entrano nel Milan Lazetic e Roback.

52′ OCCASIONE MILAN! – Progressione imponente di Coubis che spacca in due la difesa. Palla allargata per Capone che rientra e calcia, tiro respinto che arriva sui piedi di Roback che è poco cattivo nel tap-in.

56′ GOOOL MILAN! – Grande accelerazione di Roback che arriva sul fondo e mette il pallone al centro trovando la sfortunata autorete di Redondi.

63‘ – Un Milan galvanizzato cerca il terzo gol, Verona che ha subito il colpo.

65‘ – Ancora uno scatenato Capone tenta l’eurogol dai 30 metri. Tiro non distante dall’incrocio.

66′ LAZETIC! – Primo squillo del serbo che va via di tecnica e forza sulla sinistra e poi tenta di sorprendere Kivila sul primo palo. Attento il portiere gialloblù.

69′ ROBACK! – Entrato benissimo in partita lo svedese. Punta diretto il suo avversario e rientra sul sinistro, vola Kivila ad evitare il tris.

70‘ – Occasione Verona con un incursione di Florio che tenta di bucare Desplanches sul primo palo. Attento il portiere rossonero.

78‘ – Lazetic costretto al cambio per un problema alla schiena.

Migliore in campo Milan

Al termine del match

Milan Verona Primavera 2-0: risultato e tabellino

MARCATORI: 3′ Capone, 56′ aut. Redondi

MILAN (4-3-3): Desplanches; Coubis, Bosisio, Stanga, Bozzolan; Foglio (55′ Eletu), Tolomello, Di Gesù; Omoregbe (46′ Roback), Nasti (46′ Lazetic, 78′ Rossi), Capone (88′ Alesi). A disp.: Nava, Pseftis, Obaretin, Nsiala, El Hilali, Camara, Gala. All.: Giunti.

VERONA: Kivila, Enguè (71′ Diaby), Redondi, Florio (77′ Caia), Yeboah, Kemppainen, Gomez, Verzini (61′ Colistra), Bragantini, Cisse (61′ Mediero), Ghilardi. A disp.: Boseggia, Bissa, El Wafi, Grassi, Patane, Dentale. All.: Corrent.

ARBITRO: Francesco Luciani

ASSISTENTI: Cavallina – Tagliaferri

AMMONITI: 48′ Coubis