Milan-Verona, è sfida anche in panchina: perfetta parità fra Pioli e Juric

Milan-Verona si giocherà anche dalla panchina. Pioli e Juric si sono affrontati fino ad ora 3 volte, ecco com’è il bilancio dei precedenti

Equilibrio perfetto nei precedenti diretti tra Stefano Pioli ed Ivan Juric. I due tecnici, che stasera si affronteranno nella gara tra Milan e Verona, fanno insieme quasi 450 gare in Serie A (347 per il rossonero, 94 per il mister croato) ma in totale si sono affrontati da allenatori solo 3 volte.

Il bilancio è in perfetta parità, con 1 vittoria a testa ed 1 pareggio. Stasera il 4° atto di questo testa a testa che, comunque vada, romperà questo equilibrio.