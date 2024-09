Milan Venezia, Theo Hernandez e Leao tornano TITOLARI dopo il CAOS cooling break? Cosa filtra sui due giocatori

Domani il Milan riprenderà il suo cammino in Serie A dopo i soli 2 punti conquistati in 3 partite ospitando il Venezia a San Siro. Rispetto al match contro la Lazio prima della sosta della nazionale potrebbero tornare titolari Theo Hernandez e Leao. A riferirlo è Sky Sport.

I due, a sorpresa, erano stati esclusi dall’11 iniziale di Fonseca per poi entrare a partita in corso. In quell’occasione hanno scatenato una polemica perché durante il cooling break si trovavano dalla parte opposta del campo rispetto all’allenatore e ai compagni.