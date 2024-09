Milan Venezia, ecco le POSSIBILI scelte di FORMAZIONE: le NOVITA’ e le garanzie

Il Milan contro il Venezia schiererà una formazione diversa a causa di alcune indisponibilità: ecco le novità

Contro il Venezia, il compito di segnare quanti più gol possibili passerà dai piedi di Tammy Abraham. Come scrive La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, complice un Morata non ancora al top della forma, sarà l’ex Roma a prendersi l’attacco del Milan sulle spalle, magari con Okafor al suo fianco.

Una versione non definitiva ma sperimentale quella che metterà in campo mister Paulo Fonseca: in Champions e al derby la situazione potrebbe infatti ancora cambiare. Magari anche in meglio. La mediana nel frattempo è senza dubbio appannaggio di Reijnders e Fofana, mentre è certa in panchina la presenza dei giovani Kevin Zeroli e Luciano Vos, aggregati dal Milan Futuro.