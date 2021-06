Milan Under 17, final eight ad un passo: basta una vittoria domenica

Il Milan Under 17 ad un passo da un grande traguardo. I ragazzi di Lantignotti battendo il Monza si assicurerebbero le final eight

Tre punti per dipendere solo da se stessi e assicurarsi un risultato prestigioso, meritato e importante per la crescita del gruppo in un anno difficile. Battendo il Monza questa domenica al Vismara, l’Under 17 di Mister Lantignotti si assicurerebbe la qualificazione alla Final Eight per il titolo nazionale, mettendo in cassaforte il primato del Girone 2.

Il successo per 3-2 sul campo del Cagliari ha reso i rossoneri padroni del proprio destino, regalando loro la certezza di non dovere attendere i risultati dell’Inter, attesa da un recupero contro la Cremonese oltre all’impegno contro i sardi in programma nel weekend. I nerazzurri inseguono a quattro punti di distanza con una partita in meno, quindi l’accesso del Milan alla fase finale potrebbe arrivare anche senza i tre punti contro il Monza.

Rivolgendo lo sguardo in avanti, alle possibili avversarie dell’eventuale Final Eight tricolore, i giochi sono già fatti in alcuni gruppi con le qualificazioni assicurate da Genoa, Atalanta, SPAL e Roma. Tutto da definire, invece, nei Gironi 5 (corsa a due tra Bologna e Sassuolo), 7 (lotta a tre con Benevento, Pescara e Napoli) e 8 (testa a testa tra Crotone e Lecce).