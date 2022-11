Milan Under 16, Baldo: «Il derby non è una partita normale»

Il tecnico del Milan Under 16 Simone Baldo parla così ad acmilan.com in vista del derby di questo sabato. Le sue dichiarazioni

Il Milan Under 16 si avvicina al derby di questo sabato. Una gara importante e sentitissima nonostante si tratti di calcio giovanile. Le parole del tecnico Simone Baldo ad acmilan.com.

«Con il Venezia non è stata la nostra partita migliore, soprattutto sul piano del gioco. Nel primo tempo eravamo un po’ contratti e abbiamo sofferto, poi nel secondo ci siamo sciolti e siamo riusciti a indirizzare la gara dalla nostra parte senza rischiare più nulla. Derby? Una partita significativa perché andremo a confrontarci con i nostri diretti competitors e vedremo a che punto siamo del nostro cammino. Sappiamo che per i ragazzi il Derby non è mai una partita normale al di là della classifica, per questo tireremo fuori tutte le energie e l’entusiasmo necessario per fare bene»