Milan, un dato così brutto in casa non si vedeva dagli anni ’40

Milan, l’andamento a San Siro è diventato un problema per Pioli: mai così male i rossoneri dalla stagione 1941/42

Il Milan ha subito 21 gol in 15 gare interne di questo campionato; nella sua storia solo due volte in precedenza ne aveva incassati così tanti in casa a questo punto della stagione in Serie A: 22 nel 1932/33 e 27 nel 1941/42.

Il Milan ha raccolto 63 punti in questo campionato in 30 partite; in caso di successo contro il Genoa i rossoneri eguaglieranno già lo stesso bottino di punti ottenuti nell’intera scorsa stagione di Serie A (66 in 38 giornate). Il Milan ha, però, ottenuto gli stessi punti dopo 15 gare interne dello scorso campionato: 23 – nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), solo nel 2007/08 i rossoneri ne hanno raccolti meno in casa a questo punto della stagione (19).