Milan, un anno fa il tracollo di Bergamo: oggi record ed obiettivi da top

Milan, un salto nel recentissimo passato per sottolineare la crescita e la svolta incredibile di una squadra che soffriva ed oggi festeggia, come sottolineato da Gazzetta dello sport. Certo, ancora non si è vinto niente ma i numeri a distanza di un anno parlano comunque di una vittoria, in termini di crescita.

GRANDI NUMERI- “È una squadra che ha collezionato grandi numeri– si legge- come quello dei 2 gol (almeno) segnati a partita: sono 14 di fila, primato in Serie A. Ma nonostante lo stop di Genova fa impressione soprattutto la striscia di imbattibilità in trasferta: la squadra di Pioli non perde dal 9 febbraio a casa Inter, però bisogna risalire al 22 dicembre 2019 per trovare una sconfitta davvero fuori città (a Bergamo)”.