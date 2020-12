Milan, un 2020 tra crescita e conferme: ora sotto coi rinnovi “pesanti”

Il Milan chiude il 2020 da capolista tra sorprese e conferme: ora però Maldini e Massara devono procedere con i rinnovi più pesanti

Il Milan chiude il 2020 con un primo posto ma anche con alcune certezze in più a partire dal modulo (il 4-2-3-1) scoperto da Pioli all’indomani del match perso per 5-0 sul campo dell’Atalanta e per finire con l’affermazione definitiva di giocatori in precedenza giudicati discontinui: è il caso di Calhanoglu, miglior assist-mano del campionato nel 2020, ma anche di Simon Kjaer, Ismael Bennacer e di Franck Kessié capaci di disegnare insieme all’eterno Ibrahimovic la spina dorsale dei rossoneri, quella che oggi guarda tutti dall’alto in basso.

TOP – Al fianco di chi cresce c’è anche chi si conferma: Donnarumma, Theo Hernandez e Zlatan Ibrahimovic rappresentano i “Big three” del Milan, giocatori capaci di posizionarsi già oggi tra i migliori interpreti al mondo nel proprio ruolo. Il 2021 passerà anche dalla loro conferma sul campo ma, soprattutto nel caso di Gigio e Ibra, anche mettendo nero su bianco il loro futuro al Milan.