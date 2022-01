ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan, si chiude in anticipo il prestito del giovane Alessandro Sala al Renate, il ragazzo classe ’01 è rientrato in rossonero

Il centrocampista Alessandro Sala rientra al Milan. Dopo i primi 6 mesi trascorsi con la maglia del Renate, il classe ’01 ha chiuso in anticipo il prestito ritornando momentaneamente in rossonero. Per lui pronta una nuova esperienza in prestito alla Pro Sesto.