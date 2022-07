Calciomercato Milan, UFFICIALE: Leroy Abanda è un nuovo giocatore del Seraing, lascia i rossoneri a parametro zero

Leroy Abanda lascia il Milan. Il terzino classe 2000 è un nuovo giocatore del Seraing, lascia il club rossonero a parametro zero. Per lui contratto biennale con opzione per il terzo anno.