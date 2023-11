Milan Udinese, fortino San Siro: contro i bianconeri quasi sempre imbattuti. La statistica incoraggiante

San Siro diventa un fortino quando ospita l’Udinese. Ecco la statistica incoraggiante per il prossimo match del Milan.

STATISTICA – «Il Milan è rimasto imbattuto in 15 delle ultime 16 gare casalinghe contro l’Udinese in Serie A TIM (9V, 6N): l’unico successo dei friulani nel parziale, proprio nell’unico tra questi incontri in cui i rossoneri non hanno trovato la rete, è un 1-0 dell’11 settembre 2016, firmato da Stipe Perica».