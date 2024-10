Milan Udinese, Runjaic fa infuriare i tifosi rossoneri: la frase sull’arbitraggio di Chiffi

Milan Udinese, il tecnico dei friulani Runjaic ha fatto infuriare i tifosi rossoneri: la frase sull’operato dell’arbitro Chiffi

Ieri pomeriggio il Milan, grazie alla rete di Chukwueze, ha sconfitto l’Udinese. Il tecnico dei friulani, in conferenza stampa, ha commentato in modo amaro l’operato di Chiffi, facendo infuriare i tifosi rossoneri.

LE PAROLE – «Mi lascia qualche dubbio (l’intervento del Var sul secondo gol, ndr), come sul contatto tra Pavlovic e Kabasele in area del Milan. Ma sono un allenatore e non un arbitro. La responsabilità delle decisioni è di Chiffi. Oramai è andata».