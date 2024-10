Milan Udinese, a rischio la titolarità di Pulisic: Fonseca è indeciso per questo motivo

Milan Udinese, Paulo Fonseca potrebbe mandare in panchina a sorpresa l’americano Pulisic. Le ultimissime notizie

Manca sempre meno al ritorno in campo del Milan. Tra meno di una settimana, infatti, a San Siro avrà inizio la sfida dei rossoneri contro l’Udinese (sabato 19 ottobre ore 18.00, n.d.r.).

Per questa delicatissima sfida Fonseca potrebbe non far partire titolare Pulisic. Il motivo? Il calciatore, attualmente impegnato con la nazionale americana, farà ritorno a Milano solamente giovedì.