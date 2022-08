Milan Udinese, possibile partenza di Giroud dal 1′ e prima convocazione per Origi: ecco i dettagli

Ecco chi guiderà l’attacco rossonero in Milan Udinese: le ultime

Il Milan si sta preparando al primo match ufficiale della stagione 2022-2023, ovvero la prima di campionato contro l’Udinese.

In attesa del rientro in campo di Ibrahimovic, Stefano Pioli alternerà nel ruolo di prima punta Olivier Giroud e Divock Origi. Il primo ha saltato le ultime due amichevoli per un affaticamento muscolare, ma la sua presenza contro l’Udinese, anche dal primo minuto, resta ad alta percentuale di probabilità. Il secondo invece, dopo il primo allenamento con il gruppo, potrebbe essere convocato per la prima di campionato.