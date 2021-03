Milan-Udinese: i precedenti e il risultato più frequente

Verso Milan-Udinese: ecco i precedenti tra le due compagini e il risultato più frequente capitato nelle loro sfide

Questa sera, alle ore 20:45, andrà in scena Milan-Udinese, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Rossoneri e bianconeri si sono affrontati 45 volte a San Siro: 25 a cinque i successi per i padroni di casa (15 i pareggi).

Una sola vittoria per l’Udinese nelle ultime 13 sfide al Meazza contro il Milan in Serie A (1-0 firmato Stipe Perica nel settembre 2016): 8 successi rossoneri e 4 pareggi completano il parziale. Il risultato più frequente tra le due compagini, in Serie A, è lo 0-0: è capitato per ben 14 partite, nonostante l’ultima volta risalga al maggio 2011, con Allegri e Guidolin sulle due panchine.