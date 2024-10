Milan Udinese, grande notizia per Fonseca: il big è pronto a tornare

Milan Udinese, la notizia rende molto felice Fonseca. Il giocatore importantissimo è pronto a rientrare, le ultimissime sui rossoneri

Il Milan è pronto a tornare in campo. Sabato 19 ottobre, alle ore 18.00 a San Siro, i rossoneri affronteranno l’Udinese, attualmente davanti in classifica. Dunque, a Fonseca, servirà solamente un risultato: la vittoria.

Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport Ruben Loftus-Cheek va verso il recupero per la gara casalinga. L’inglese potrebbe addirittura insidiare la titolarità di Reijnders in mezzo al campo.