Milan Udinese, Criscitiello stronca i rossoneri: sulla gara ha detto veramente questa cosa

Milan Udinese, Michele Criscitiello, noto giornalista, ha duramente contestato i rossoneri nonostante la vittoria di sabato pomeriggio

Dalle colonne di Sportitalia, Michele Criscitiello ha parlato così di Milan–Udinese:

PAROLE – «Il Milan ha vinto per il rotto della cuffia, perché quel gol non si annulla. Se l’obiettivo è lo scudetto, in questo momento non lo è. E’ da primi 4 posti ma deve fare chiarezza tecnica e societaria. Troppa mala gestione che non consente di lottare per lo Scudetto».