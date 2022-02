Milan Udinese, Cioffi: «La sfortuna che è mancata la ritroveremo a Milano»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore dell’Udinese Cioffi, ai canali ufficiali del club friulano, ha parlato dopo il pari con la Lazio e in prospettiva Milan:

<<La soddisfazione è superiore al rammarico in questo momento. Ci siamo lasciati alle spalle una bella prestazione disequilibrata dove non abbiamo rispettato l’identità che l’Udinese ha da anni e alla quale noi vogliamo aggiungere del nostro. Sono molto contento dei ragazzi e sono molto fiducioso di loro, è un buon segnale. Ad eccezione delle partite contro Juve e Atalanta, dove siamo stati buttati in campo nel giro di quattro giorni, lo scivolone è stato a Verona dove abbiamo pensato di imporre il nostro gioco. Sulla traversa di Molina ero pronto a rientrare in campo. La fortuna che ci è mancata stasera la ritroveremo a Milano>>.