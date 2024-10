Milan Udinese, rilancio a sorpresa! Sarà titolare, non ci sono più dubbi

Milan Udinese, Samu Chukwueze sarà con ogni probabilità oggi con l’Udinese: il nigeriano rilanciato a destra

Il Milan è alla ricerca di una grande vittoria dopo la pesante sconfitta incassata in trasferta contro la Fiorentina l’ultima giornata. Domani pomeriggio, a San Siro, arriverà l’Udinese, attualmente davanti ai rossoneri in classifica.

Per questo match, Paulo Fonseca, punterà con ogni probabilità su Chukwueze. Il nigeriano ha smaltito il problema fisico che lo ha tormentato in settimana e potrebbe concretamente partire titolare a destra cercando così di riscattare un inizio di stagione assolutamente non all’altezza.