Milan Udinese, ecco gli audio della sala VAR: le parole degli arbitri nel controllo di questo contatto!

Milan Udinese, nel programma di Dazn ‘Open VAR’ è stato possibile ascoltare gli audio della sala VAR durante la sfida dei rossoneri

Milan contro Udinese è stato un match tanto discusso per quanto riguarda la direzione arbitrale. In particolare, i rossoneri recriminano tanti errori direttamente alla sala VAR: sia nel rosso a Reijnders sia al mancato rosso per Touré su Chukwueze. Proprio su questo contatto, queste le parole dichiarate dagli arbitri durante il check in gara:

VARISTA – «Non è niente dai, check completato».

ROCCHI – «Sbagliato non sanzionare Touré. L’ammonizione qui è dovuta. È il classico step on foot, ma non è oltre il giallo perché il punto di impatto rimane il piede».