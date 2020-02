Milan, tutti in campo questa mattina: testa solo al Genoa

Milan in campo questa mattina per preparare la gara interna con il Genoa, non ci sarà il pubblico ma sarà necessaria la massima spinta emotiva

Milan in campo questa mattina per preparare la gara interna con il Genoa, non ci sarà il pubblico ma sarà necessaria la massima spinta emotiva. Dopo il pari di Firenze urge riprendere immediatamente il cammino europeo.

LA GIORNATA DI OGGI- Per oggi, giovedì 27 febbraio è previsto un solo allenamento mattutino, con il ritrovo a Milanello fissato per l’ora di colazione, come riporta acmilan.com.