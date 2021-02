Milan, tutti in campo anche oggi: il programma completo odierno a pochi giorni dalla gara casalinga con il Crotone al momento ultimo

Milan, tutti in campo anche oggi: il programma completo odierno a pochi giorni dalla gara casalinga con il Crotone al momento ultimo in classifica ma non per questo meno pericoloso delle altre squadre.

L’IMPORTANZA DEI TRE PUNTI- Domenica, Inter e Juve avranno già giocato contro Fiorentina e Roma, a quel punto vedremo se si presenterà una possibilità di allungo oppure la necessità di scavalcare nuovamente i nerazzurri. Intanto oggi ci si allena.

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO- Come riporta acmilan.com, per la giornata di oggi il programma prevede una sola sessione d’allenamento mattutina.