Milan, Tsadjout verso un nuovo prestito in Serie B: la situazione

L’attaccante di proprietà del Milan Frank Tsadjout vicino a lasciare il Pordenone. Per lui pronto un nuovo prestito in Serie B

Frank Tsadjout pronto a cambiare nuovamente casacca. Dopo una prima parte di stagione non esaltante con il Pordenone, l’attaccante classe ’99 di proprietà del Milan è vicino ad un nuovo prestito in Serie B. Su di lui in forte pressing l’Ascoli, che potrebbe chiudere nei prossimi giorni. Si ragiona con il club rossonero sull’inserimento di un diritto di riscatto.