Milan, tre vittorie e potrebbe essere già Champions

Non sarà una certezza matematica, ma quasi. Se il Milan porta a casa la vittoria nelle prossime tre gare e le inseguitrici non fanno altrettanto, si può già vedere da vicino l’obiettivo Champions.

In questa giornata Napoli e Atalanta rischiano grosso contro Inter e Juventus. Non saranno più facili le prossime, con gli azzurri di fronte alla Lazio e i bergamaschi contro la Roma. Se i rossoneri dovessero battere Genoa, Sassuolo e Lazio, si potrebbero addirittura ritrovare con una decina di punti sulla quinta in classifica.

I match contro il Torino (terz’ultima, potrebbe essere già salvo) e il Cagliari (penultima, potrebbe essere già retrocesso) potrebbero trasformarsi in una formalità

Siamo ancora nelle riflessioni ipotetiche, ma l’obiettivo di Pioli è quello di evitare di giocarsi la qualificazione contro l’Atalanta nell’ ultima gara.