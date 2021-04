Milan, tre giovani su cui vale la pena scommettere per il futuro

Il Milan non vuole sborsare le cifre richieste da molti club, preferisce piuttosto investire sui giovani. Tre nomi su tutti

Il Milan non vuole sborsare le cifre richieste da molti club, preferisce piuttosto investire sui giovani. La linea verde intrapresa da Elliott, che al momento non permette grandi acquisti, dovrà necessariamente passare anche dalle risorse in casa.

Per la prossima stagione i rossoneri dispongono di tre talenti che sono pronti per fare il salto di qualità. Il primo nome della lista è Pobega che potrebbe sostituire il partente Rade Krunic. Centrocampista completo, potrebbe ricoprire diversi ruoli, dal mediano al regista, passando per il trequartista.

In attesa di risolvere la grana Donnarumma, Giunti si coccola Sebastiano Desplanches, fresco di rinnovo contrattuale. Portarlo tra i grandi come secondo di un portiere più esperto potrebbe dare a risultati sorprendenti. Era già accaduto con Donnarumma (secondo di Diego Lopez) e potrebbe ripetersi ancora.

Il terzo profilo è quello di Giacomo Olzer, autore di una grande stagione nella Primavera (già 6 reti in 11 presenze). Il trequartista meriterebbe una squadra di Serie A per farsi le ossa in attesa di esordire nel Milan dei grandi.