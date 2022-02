Milan, tra delusioni e rimpianti: con le piccole un trend da invertire

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan, come riportato da Tuttosport, ha perso ben otto punti contro le squadre che occupano la parte destra della classifica

Il Milan per puntare allo Scudetto deve cercare di raccogliere punti anche in gare che non rappresentano scontri diretti. Come riportato da Tuttosport, i rossoneri hanno un bel po’ di gare da recriminare.

Sono infatti 8 i punti persi contro le squadre che occupano la parte destra della classifica. Le sconfitte con Spezia e Sassuolo ed il pareggio con l’Udinese. Un bottino che avrebbe permesso al Milan di godersi il primato senza aspettare la gara da recuperare dell’Inter. Da stasera contro la Salernitana, il trend è da invertire.