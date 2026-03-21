Milan Torino, Zapata pericolo numero uno: i suoi numeri contro i rossoneri. Segui le ultimissime sui rossoneri

La serata di San Siro si preannuncia elettrizzante per il Milan, che si appresta a sfidare il Torino in un match che mette in palio punti pesanti per la classifica. Il Diavolo, ormai alle battute conclusive di questa intensa stagione, deve però fare i conti con un vero e proprio “spauracchio” che veste la maglia granata: Duvan Zapata, il potente centravanti colombiano noto per la sua fisicità straripante e il fiuto del gol infallibile.

Il pericolo numero uno: i numeri di Zapata

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la difesa dei rossoneri dovrà prestare la massima attenzione alla punta del Toro. I dati statistici sono impietosi: Duvan Zapata è andato a segno per tre volte consecutive contro il Milan, timbrando il cartellino anche nella sfida d’andata. Il momento di forma del colombiano è smagliante, avendo siglato due reti negli ultimi tre turni di Serie A, confermandosi il terminale offensivo più pericoloso della squadra ospite.

Le contromisure di Massimiliano Allegri

Per arginare questa minaccia, l’allenatore Massimiliano Allegri, tecnico livornese celebre per il suo pragmatismo tattico e la cura maniacale della fase difensiva, ha studiato movimenti specifici per i suoi centrali. L’obiettivo del mister dei rossoneri è quello di isolare Zapata, impedendogli di ricevere palla spalle alla porta, dove riesce a far valere tutta la sua forza fisica. Allegri sa bene che uscire indenni da questa sfida casalinga è fondamentale per chiudere la stagione nel migliore dei modi.

La visione del DS Igli Tare

Sugli spalti, a monitorare attentamente la prestazione della squadra, ci sarà il DS Igli Tare. Il Direttore Sportivoalbanese, ex dirigente della Lazio e uomo mercato di grande esperienza internazionale, è già al lavoro per puntellare la rosa in vista della prossima stagione, ma resta concentratissimo sul presente. Per Tare, la solidità mostrata dal Milan in queste partite di alto livello è il termometro ideale per valutare la crescita caratteriale del gruppo sotto la guida tecnica attuale.

Il pubblico di San Siro si aspetta una risposta d’orgoglio dal Diavolo. Riusciranno i ragazzi di Allegri a fermare la striscia positiva di Zapata e a conquistare l’intera posta in palio? Lo scopriremo tra poche ore sul rettangolo verde.