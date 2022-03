Milan, il Torino proverà a trattenere Pobega: lo scenario sul futuro del centrocampista di proprietà dei rossoneri

Secondo Tuttosport rimane una piccola percentuale di dubbio sulla presenza di Pobega nella rosa del Milan della prossima stagione.

Il Toro proverà a tenerlo e lo stesso Milan nel caso decidesse di affondare per Bremer potrebbe inserirlo come contropartita. Ma ad oggi Pobega è destinato a tornare rossonero per aumentare il comparto di giocatori cresciuti nel vivaio per la lista Uefa.