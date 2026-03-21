Milan Torino, altro risultato positivo per la squadra di Allegri: mai così bene in Serie A solo dai tempi di Ancelotti

Milan Torino 3-2, un altro risultato positivo per la squadra di Allegri in questo campionato. Appena 3 sconfitte in 30 partite

Il Milan continua a correre e a blindare la propria classifica, segnando un traguardo statistico che non si vedeva a Milanello da oltre vent’anni. Con il successo ottenuto nell’ultimo turno di campionato, i rossoneri hanno ufficialmente perso non più di tre delle prime 30 gare stagionali di Serie A (uno score di 18 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte). Si tratta di un rendimento d’altri tempi: un dato simile non veniva registrato dalla stagione 2004/05, quando sulla panchina sedeva Carlo Ancelotti, il tecnico emiliano celebre per la sua gestione magistrale dei campioni e per aver portato il club sul tetto d’Europa.

La firma di Allegri sulla solidità rossonera

Questo muro difensivo e mentale porta la firma di Massimiliano Allegri, allenatore livornese noto per il suo pragmatismo tattico e la capacità di leggere i momenti chiave delle partite. La sua gestione ha trasformato il Milan in una macchina cinica, capace di soffrire e colpire al momento giusto, proprio come accaduto nella sfida casalinga contro i granata.

Il match: 3-2 al cardiopalma contro il Torino

A San Siro, il Milan si è imposto per 3-2 contro un coriaceo Torino, al termine di una gara intensa che ha esaltato le doti dei singoli. Ad aprire le danze è stato Strahinja Pavlovic, difensore centrale serbo dalla stazza imponente e dal temperamento battagliero, sempre più leader del reparto arretrato.

Il raddoppio è arrivato grazie a Adrien Rabiot, mezzala francese dotata di grande falcata e intelligenza tattica, capace di inserimenti offensivi che scardinano le difese avversarie. A chiudere i conti ci ha pensato Youssouf Fofana, centrocampista moderno che abbina una straordinaria forza fisica a una visione di gioco dinamica, fondamentale per dare equilibrio alla mediana di Allegri.

Prospettive stagionali e record

Il confronto con l’era Ancelotti non è solo una suggestione statistica, ma il segnale di una ritrovata continuità ai vertici del calcio italiano. Con soli tre passi falsi in trenta match, il Milan si candida ufficialmente come la squadra da battere, facendo della solidità difensiva il proprio marchio di fabbrica in questa cavalcata verso il titolo.

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