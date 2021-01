Milan-Torino, Ricardo Rodriguez ex di turno: in rossonero tre anni deludenti

L’unico ex di Milan-Torino è Ricardo Rodriguez. Il terzino svizzero ha vissuto in rossonero tre stagioni al di sotto delle aspettative

Ricardo Rodriguez sfida il suo recente passato. Domani sera in Milan-Torino il terzino svizzero giocherà contro i rossoneri, con cui ha vissuto tre stagioni molto deludenti, con in mezzo anche un trasferimento in prestito al PSV Eindhoven.

Arrivato nell’estate 2017 dal Wolfsburg per 15 milioni di euro, era considerato uno dei terzini più interessanti d’Europa, soprattutto per la grande tecnica sui calci da fermo. Al Milan però, tutto questo non si vedrà. Giocherà in totale 93 gare, con 4 gol, 5 assist ed in generale un ricordo non proprio felice della sua avventura rossonera.