Milan Torino, Rabiot il migliore per il CorSport: «Sveglia la squadra». Segui le ultimissime sui rossoneri

La vittoria ottenuta ieri a San Siro contro il Torino per 3-2 ha confermato lo stato di grazia di alcuni singoli all’interno della formazione rossonera. In un match vibrante e ricco di emozioni, il quotidiano romano Corriere dello Sport ha stilato le consuete pagelle, incoronando il leader indiscusso del centrocampo del Diavolo. La prestazione della squadra, orchestrata con la consueta attenzione tattica da Massimiliano Allegri, ha messo in luce la crescita esponenziale del gruppo.

Adrien Rabiot è il migliore in campo: prestazione da 7

Secondo le valutazioni del quotidiano, il migliore in campo è stato senza dubbio Adrien Rabiot. Per lui è arrivato un meritato 7 in pagella, motivato da una gara totale. È stato proprio il classe ’95 a suonare la carica nel primo tempo: una sua conclusione potente di sinistro ha infatti propiziato lo sviluppo dell’azione che ha portato al gol di Strahinja Pavlovic.

Ma il capolavoro di Rabiot si è compiuto nella ripresa, quando ha siglato la rete del 2-1. Con un movimento da attaccante di razza, si è avventato sul pallone in area di rigore, firmando il sorpasso decisivo. La sua capacità di fare la differenza in entrambe le fasi conferma la bontà delle scelte estive operate da Igli Tare.

La gestione di Allegri e il lavoro di Tare

Il successo del club di Via Aldo Rossi non nasce per caso. La solidità mostrata in campo è il frutto della sintonia tra la guida tecnica e la dirigenza. Se da un lato Massimiliano Allegri sta estraendo il massimo potenziale dai suoi campioni, dall’altro non va dimenticato il lavoro oscuro ma fondamentale di Igli Tare. Il dirigente albanese, DS di grande esperienza internazionale, ha costruito una rosa equilibrata che permette all’allenatore di avere alternative di lusso come Youssouf Fofana, anch’egli protagonista di un omaggio meritato per l’impegno costante.

Con questa vittoria, i rossoneri continuano la loro marcia, trascinati da un Adrien Rabiot sempre più uomo simbolo di questo progetto tecnico.