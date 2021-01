Milan-Torino, Giampaolo torna a San Siro da avversario dopo l’esonero

Per la prima volta da dopo l’esonero, Marco Giampaolo torna a San Siro. Il Milan è in piena emergenza, mentre il Torino sta bene

Quella di domani fra Milan e Torino non sarà una partita come tutte le altre per Marco Giampaolo. L’anno scorso infatti, il tecnico abruzzese, ha guidato il Milan in avvio di campionato (7 partite), per poi essere esonerato in favore di Stefano Pioli. Quest’anno Giampaolo sede sulla panchina del Torino, e per la prima volta, tornerà a San Siro da avversario dei rossoneri dopo la sfortunata parentesi con il Diavolo.

Giampaolo, con un Milan sempre in preda alle numerosissime e importanti assenze, proverà a giocare un brutto scherzo alla sua ex squadra. Il suo obiettivo è quello di dimostrare di essere all’altezza, dato che troppe volte nell’ultimo anno, è stato criticato e messo in discussione.