Il Milan affronterà prima domani la Juventus e poi preparerà il match contro il Torino: vediamo la situazione infortuni in casa granata

Il Torino, a differenza del Milan, non dovrà giocare in settimana in Coppa Italia proprio perché uscito per mano dei rossoneri e quindi Longo e staff potranno recuperare al meglio i diversi acciaccati.

C’è ottimismo per De Silvestri ha svolto gran parte dell’allenamento in gruppo al pari di Baselli e Zaza che si sono occupati della riatletizzazione.