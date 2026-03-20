Milan Torino, Allegri pensa al Fullkrug e ritrova Bartesaghi dal 1′. Le ultime Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Milan si prepara ad affrontare il Torino a San Siro in un match che profuma di Europa. Con la stagione che volge ormai al termine, il Direttore Sportivo rossonero Igli Tare, esperto dirigente albanese che ha plasmato la rosa attuale, osserva con attenzione le ultime rotazioni del gruppo. Sulla panchina del Diavolo, il tecnico livornese Massimiliano Allegri, allenatore pragmatico e plurititolato, sta studiando i correttivi necessari per blindare il risultato davanti ai propri tifosi.

Difesa: Torna Bartesaghi dal primo minuto

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la formazione titolare vedrà un cambiamento significativo sulla corsia mancina. “In fascia riecco Bartesaghi”, titola la Rosea, sottolineando come il giovane e talentuoso terzino cresciuto nel vivaio rossonero, Davide Bartesaghi, sia pronto a riprendersi il posto.

Dopo essere partito dalla panchina nelle ultime uscite contro Inter e Lazio, il classe 2005 sostituirà Pervis Estupiñán. Il laterale ecuadoriano, difensore di spinta e grande corsa, era stato l’eroe del derby ma ha pagato a caro prezzo una prestazione sottotono contro i biancocelesti. Allegri ha dunque deciso di puntare sulla freschezza del ragazzo per arginare le incursioni granata.

Attacco: Il dubbio Füllkrug agita il Diavolo

La vera sorpresa della vigilia riguarda però il reparto offensivo. Sebbene la coppia composta da Christian Pulisic, fantasista statunitense dai piedi vellutati, e Rafael Leão, l’esterno portoghese capace di strappi fulminanti, rimanga la soluzione più probabile, si fa strada l’ipotesi Niclas Füllkrug.

L’attaccante della nazionale tedesca, centravanti fisico e d’area di rigore prelevato a gennaio grazie a un’intuizione del DS Igli Tare, scalpita per una maglia. Finora il panzer ha giocato titolare solo nella trasferta di Firenze, ma Allegri sta pensando di schierarlo dall’inizio per dare più peso all’attacco e scardinare la difesa del Torino. In questo scenario, il compagno di reparto sarebbe nuovamente Pulisic, con Leão pronto a subentrare a gara in corso.

Obiettivo San Siro

In questo finale di stagione, ogni punto è vitale per i rossoneri. La gestione del gruppo da parte dell’allenatore livornesee la visione strategica di Tare saranno fondamentali per chiudere l’anno nel migliore dei modi. Il pubblico di San Siro si aspetta una prova di forza da parte del Diavolo, trascinato magari proprio dai gol del colosso tedesco arrivato in inverno.