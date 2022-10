Milan: Tonali e Bennacer leader a centrocampo: rendimento da top

Sandro Tonali e Ismael Bennacer hanno preso in mano il centrocampo del Milan in questa stagione. Rendimento altissimo

Il Milan ha trovato il suo perno centrale attorno a cui far ruotare tutto il meccanismo di Stefano Pioli. La coppia in mediana composta da Sandro Tonali e Ismael Bennacer si incastra bene per caratteristiche e sta portando un rendimento di altissimo livello. Entrambi al top della loro carriera calcistica fin qui, come riporta la Gazzetta dello Sport non sono mai stati così forti.

Come ogni ciclo rossonero che si rispetti, bisogna avere un centrocampo da leggenda. Il classe ’00 dal cuore rossonero insieme al metronomo algerino richiamano in questo senso i grandi del passato, dal trio Gattuso-Pirlo-Ambrosini alla coppia di Sacchiana memoria Rijkaard-Ancelotti. Di certo in Europa in pochi fanno meglio di Tonali e Bennacer. Per rendimento sono la quarta coppia migliore nei top 5 campionati europei dietro solo a Thomas-Xhaka (Arsenal), Hojbjerg-Bentancur (Tottenham) e De Roon-Koopmeiners (Atalanta).