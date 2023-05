Thiaw: «Il mio riferimento è Bennacer. Sulle partite più belle…». Parla il difensore tedesco, dal suo arrivo a Ibrahimovic

Intervistato da Sky Sport DE, il difensore del Milan Malick Thiaw ha raccontato del suo arrivo, dei suoi momenti più belli e molto di più:

IL SUO RIFERIMENTO NELLO SPOGLIATOIO – «Ismael Bennacer. Sono arrivato in uno spogliatoio di campioni. Lui mi ha preso per mano, perchè ero silenzioso e quindi simile a lui»



L’INCONTRO CON MALDINI E L’ARRIVO A MILANO – «L’ho saputo poco prima dal mio agente. Ero agitato, ma Paolo è stato gentile e mi ha tranquillizato. Mi aveva seguito da prima e quindi ero contento. Mi era venuto qualche dubbio, ma allo stesso tempo mi allenavo e lo staff mi parlava tantissimo, quindi credevano in me. Ho cercato di restare positivo»

IL MOMENTO PIU’ BELLO DELLA CARRIERA – «Le partite contro Torino, Tottenham e Monza: li la gente si è accorta di me e ho ricevuto tanti complimenti. La prestazione contro Harry Kane era di un livello altissimo»

TITOLARE – «Ho imparato al Milan che devo mettermi alla prova in ogni singolo allenamento. Non basta giocare bene contro Harry Kane, ma poi devo fare bene anche contro Osimhen»



IBRA– «Pazzesco. Ibra è Ibra. Sa essere una persona gentile, ma è estremamente sicura di se. L’allenamento cambia, appena partecipa lui. Se lo tratti con i guanti, non ti rispetta. Più sei duro, più ti rispetta»