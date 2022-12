Milan, Theo Hernandez e Giroud pronti per Salerno? Le ultime

Il Milan ha assoluto bisogno di Theo Hernandez e Olivier Giroud. Il punto sulle condizioni dei due francesi

Il Milan visto ieri contro il PSV ha palesato il bisogno dei suoi uomini chiave. Contemporaneamente alla debacle dei rossoneri al Philipps Stadion, Theo Hernandez e Olivier Giroud sono tornati ad allenarsi a Milanello dopo l’impegno Mondiale. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i due hanno svolto del lavoro personalizzato.

L’obiettivo è tornare al top della condizione il prima possibile. Ancora in dubbio la loro presenza già per questo mercoledì contro la Salernitana, si farà il possibile ma senza correre rischi inutili. In caso di forfait, si va verso l’impiego di Dest a sinistra e Rebic al centro dell’attacco.