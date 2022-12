Milan, nel test contro il Lumezzane ci sarà Origi. Sarà affidato all’ex attaccante del Liverpool l’attacco nell’amichevole odierna

Nell’amichevole contro il Lumezzane, il Milan si affiderà in attacco a Divock Origi. Il giocatore ex Liverpool dovrebbe partire titolare nel test di oggi.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, sarà lui titolare in questa amichevole, in cerca di riscatto e conquistare un posto da titolare.