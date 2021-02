Milan, su Brobbey irrompe il Lipsia: i rossoneri hanno mollato l’attaccante

Non sembra essere a tinte rossonere il futuro di Brian Brobbey, che sembra muoversi sempre più verso la Bundesliga

Brian Brobbey viaggia verso la Bundesliga. Il Lipsia si è mosso in anticipo e sembra aver superato la concorrenza del Borussia Dortmund per l’attaccante. Il classe ’02 lascerà l’Ajax a parametro zero il prossimo giugno ed il suo agente Mino Raiola è al lavoro per trovargli la prossima sistemazione.

Proprio con il procuratore c’erano stati dei sondaggi da parte del Milan, che però non si è mai realmente mosso per portare la punta olandese in Italia.