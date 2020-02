Il bilancio di Stefano Pioli con i granata è molto positivo. Il Torino è la sua vittima preferita, sono 14 le vittorie da allenatore

Stefano Pioli e il Torino. Uno scontro già avvenuto in 27 occasioni e quella di domani sera alle 20.45 a San Siro sarà la 28esima. La squadra piemontese è la vittima preferita di Pioli nella sua carriera da allenatore. Il tecnico emiliano ha sconfitto i granata ben 14 volte. L’ultimo successo è arrivato con il Milan in Coppa Italia, nei tempi supplementari, per 4 reti a 2.

Le altre occasioni in cui Pioli non ha ottenuto il successo contano otto pareggi e cinque sconfitte. Domani ci sarà il 28esimo scontro e il Milan potrebbe regalare la quindicesima vittoria in carriera per Pioli contro i granata.