Milan, Spezia ultima chiamata scudetto: poi iniziano gli scontri diretti

Milan, altro turno molto interessante prima del Derby: occasione d’oro da sfruttare a pieno sabato sera a La Spezia, dopo la Juve a Napoli. Rossoneri di scena alle 20:45, a quell’ora la Juve avrà già giocato contro il Napoli. I bianconeri al momenti sono a meno 7 da Pioli ma con una gara in meno, proprio contro il Napoli, quella dell’andata. In caso di vittoria si porterebbero a meno 4 ma l’attenzione maggiore è tutta sui nerazzurri.

INTER-LAZIO- Conte eliminato dalla Coppa Italia, inzaghi vola con un filotto di vittorie impressionante che in parte ricorda il cammino dello scorso anno pre Covid. Se il Milan dovesse battere lo Spezia si porterebbe a più 5 dai nerazzurri, per poi guardare la gara con ampia possibilità di vedere uno scontro decisamente alla pari, per nulla facile per l’Inter che in caso di pareggio rimarrebbe a meno 4, ad una settimana dal Derby. Il che significa che anche in caso di vittoria della stracittadina, il Milan sarebbe ugualmente primo, certo, con la Juve sempre più sotto.

CALENDARIO DI FUOCO- I tre punti conto lo spezia potrebbero essere un vero e proprio match point scudetto se pensiamo che poi i rossoneri affronteranno l’Inter, due volte la Stella Rossa di Belgrado e la Roma, tutto nel giro di dieci giorni. Poi il campionato darà una tregua dal punto di vista degli scontri diretti ma se i rossoneri dovessero passare il turno di Europa League, allora si rigiocherebbe a Marzo, sempre con andata e ritorno.